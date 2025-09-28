Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Gaza: le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à cause des raids israéliens

La branche armée du Hamas a dit dimanche 28 septembre avoir perdu le contact avec deux otages dans la ville de Gaza, à cause des raids israéliens, selon un communiqué.



Gaza: le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à cause des raids israéliens
« Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir perdu le contact avec deux prisonniers [...] suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h », dit ce communiqué.

« La vie des deux prisonniers est en réel danger, et les forces [israéliennes] doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les opérations aériennes pendant 24 heures à partir de 18h00 aujourd’hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers », ont écrit les Brigades Ezzedine Al-Qassam dans un autre communiqué.

Par le passé, le mouvement islamiste avait déjà annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours après cette annonce.

47 personnes toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l’armée israélienne
Depuis le lancement de son offensive sur la ville de Gaza, l’armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises aux Palestiniens de se diriger vers le sud. La Défense civile à Gaza, l’organisation de premiers secours, opérant sous l’autorité de mouvement islamiste Hamas, a fait état de 32 morts dimanche, dont 12 dans la ville de Gaza.

À la tribune des Nations unies, Benyamin Netanyahu a promis vendredi 26 septembre de « finir le travail » contre le Hamas, malgré les vives condamnations internationales après l’intensification de l’offensive.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l’attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l’armée israélienne. L’offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66 005 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l’ONU.
Autres articles

RFI

Dimanche 28 Septembre 2025 - 19:08


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter