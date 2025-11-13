Général Birame Diop : « La souveraineté sur nos ressources est un instrument de paix durable »

La souveraineté sur les ressources et les frontières africaines dépasse désormais la simple préservation de l’intégrité territoriale pour devenir « un instrument stratégique de paix durable », a déclaré, jeudi à Dakar, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop. « La question de la souveraineté sur nos ressources et nos frontières n’est plus seulement une affaire de préservation de l’intégrité territoriale, mais un instrument majeur pour gagner une paix durable, renforcer la cohésion nationale et consolider la confiance entre États », a-t-il affirmé.Le ministre, représentant le président Bassirou Diomaye Faye, a souligné que ce dernier « attache une importance particulière à ces enjeux, dans une approche centrée sur l’humain ». Il s’exprimait lors de l’ouverture du troisième colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), organisé sur le thème « Gagner la paix en Afrique de l’Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières ».Cette rencontre réunit officiers, diplomates, universitaires et experts venus de la sous-région pour réfléchir sur les conditions d’une gouvernance souveraine des ressources comme levier de stabilité et de coopération, rapporte Aps. Selon le général Diop, la paix en Afrique de l’Ouest « se construit chaque jour par la gouvernance équitable de l’eau, de la terre et de l’énergie, ainsi que par une gestion responsable des flux migratoires et commerciaux ».Il a également salué le rôle du professeur Abdoulaye Bathily, conférencier invité, pour sa médiation entre l’Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, avant d’insister sur la nécessité d’investir dans le numérique, l’innovation et le capital humain. « Aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne peut relever seule les défis de la sécurité collective », a conclu le ministre.