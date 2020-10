Génération Foot signe un nouveau contrat de 10 ans avec le FC Metz

« Avec ce nouvel accord, nous ambitionnons d’ériger un grand club qui va jouer les premiers rôles sur le continent », a expliqué à l’APS Mady Touré, après la reconduction pour 10 ans du partenariat entre son club et le FC Metz.



«Nous visons le titre en Ligue africaine des champions et (ambitionnons de) jouer la Coupe du monde des clubs à moyen terme », a-t-il précisé. Il s’est réjoui du fait que le FC Metz a toujours respecté ses engagements vis-à-vis de son partenaire sénégalais. Dans le cadre de ce partenariat, le club messin, qui met des moyens financiers, techniques, matériels et humains à la disposition de Génération Foot, est prioritaire dans le recrutement des pensionnaires de la structure basée à Déni Birame Ndaw. « L’objectif est de former des joueurs de classe mondiale qui seront candidats au Ballon d’or africain et mondial », a insisté le président de Génération Foot. «Je suis convaincu qu’avec l’expérience acquise, la qualité des formateurs et du potentiel, nous pouvons encore faire de très belles choses ensemble», a-t-il pronostiqué.



Dans le cadre de ce partenariat, les meilleurs pensionnaires de Génération Foot sont dirigés vers les clubs français, où ils débutent leur carrière professionnelle et apportent une véritable plus-value pour le FC Metz qui bénéficie de belles retombées sur le plan financier. Par exemple, le récent transfert de l’attaquant Habib Diallo au RC Strasbourg pour 10 millions d’euros (plus de 6 milliards et demi francs) a permis au club messin d’équilibrer ses comptes fortement ébranlés par la pandémie de Covid-19.



APS