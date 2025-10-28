Geste de solidarité à Mako : NOGA MINE offre 400.000 F CFA à deux nouvelles mamans

La société minière NOGA MINE a une nouvelle fois marqué les esprits par un acte de générosité significatif en faveur des populations de Mako (région de Kedougou), dans le cadre de ses initiatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Deux femmes, ayant donné naissance lors des récentes journées de consultations gratuites organisées au poste de santé de Mako, ont chacune bénéficié d'un soutien financier important de la part de l'entreprise.



NOGA MINE a en effet remis la somme de 200.000 F CFA à chacune des nouvelles mamans, soit un montant total de 400.000 F CFA. ​Ce don, qui intervient dans un contexte d'amélioration de l'accès aux soins de santé dans la zone, vise à apporter un réconfort et une aide concrète aux familles, en les aidant à faire face aux premières dépenses liées à l'arrivée d'un nouveau-né.



​Ce geste est d'autant plus apprécié qu'il coïncide avec une période de consultations médicales offertes, soulignant l'engagement de NOGA MINE non seulement pour la santé de la communauté, mais aussi pour le bien-être de ses membres les plus vulnérables, en particulier les mères et les enfants.



​Les responsables du poste de santé et les bénéficiaires ont chaleureusement remercié la société minière pour cette action louable, qui témoigne de son rôle actif dans le développement social et sanitaire de la localité.