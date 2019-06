Gestion des affaires publiques du Sénégal: Aliou Sall-Karim Wade, jumeaux en controverses

Le président Macky Sall, tout comme son prédécesseur, Abdoulaye Wade avait promis de tenir leur famille éloignée de la gestion des affaires publiques du Sénégal. L’un ou l’autre ont trahi leur serment, exposant frère et fils au même sort. L’Obs revient sur les faits.



Le Sénégal qui sortait en 2012 de l’ère du fils tout puissant s’est retrouvé dans le même schéma Macky Sall. Le président Sall avait assuré dans un entretien avec un journal local ceci : j’ai dit à Aliou Sall qu’il ne bénéficierait jamais de ma part d’un décret de nomination ».



En 2017, la présidence publie sans scrupules la nomination du frère du chef de l’Etat, à la direction de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Les Sénégalais se sont sentis trahis et parlent d’une dynastie au pouvoir. Le spectre Karim Wade plane.



En 2011, Karim Wade, ministre d’Etat, de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aérien et des Infrastructures, secteurs qui lui assurent une puissance financière, avait refusé de démissionner pour mettre son père à l’aise, tout comme Aliou Sall aujourd’hui.



Plusieurs personnalités politiques et de la société civile ont exigé la démission du jeune frère du chef de l’Etat, depuis la publication d’une enquête de la BBC, dans laquelle il est accusé de corruption dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.



Les chemins de Aliou Sall et Karim Wade se rencontrent sur cette histoire qui risque d’avoir des conséquences sur le régime de Macky Sall, comme elle a contribué à perdre le pouvoir à Abdoulaye Wade.