Gestion des catastrophes naturelles au Mali: Vers la mise en place de stratégies durables

Le Premier ministre, Chef du gouvernement malien, Boubou Cissé a présidé ce vendredi 7 juin 2019 à Bamako une réunion pour tirer les leçons des inondations du 16 mai 2019 et élaborer une stratégie d’anticipation des catastrophes naturelles.



Un bilan des actions menées par le gouvernement a été fait à savoir le recensement et le relogement des familles sinistrées, le déguerpissement des familles des lits des cours d’eau et le curage des caniveaux.



Le Premier ministre a réaffirmé l’urgence à mettre en œuvre des actions concrètes aussi bien dans le District de Bamako que sur l’ensemble du territoire national pour prévenir les effets des inondations.



Plusieurs ministres ont participé à cette rencontre dont ceux en charge de la Sécurité et de la Protection Civile le Général de Division Salif Traoré, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, et le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire Hamadoun Konaté.