Gestion du COUD : l’intersyndicale dénonce et alerte l’Etat sur une dette qui risque de plomber la bonne marche de l’université

Le représentant de l’intersyndicale des travailleurs du centre des œuvres Universitaires (COUD) dénonce des dettes exorbitantes qui risquent de plomber le fonctionnement de l’université et compliquer la prise en charge des étudiants logés sur place. « Il y a beaucoup de manquements à noter au Coud. Il y a déjà un déficit budgétaire de 10 milliards de francs CFA. Une dette qui ne permet pas d’assurer une rentrée optimale pour avoir une meilleure prise en charge des étudiants qui seront appelés à loger et/ou se restaurer. Les 20 milliards de francs de CFA mis en place comme budget semblent être insuffisants pour la prise en charge des étudiants », prévient Pape Samba Diouf.



« Nous allons vers des difficultés, car les repreneurs menacent d’arrêter les prestations à cause de la dette qui leur est due. La plupart des hôpitaux ont bloqué les travailleurs du Coud à cause de la dette. En plus, les évènements du 1er juin dernier ont causé l’incendie de tous les bus de transport du personnel, le saccage de nos locaux et de nos outils de travail. Nos campus souffrent de nombreux déficits matériels : des équipements vétustes, des espaces de travail inadaptés et des conditions sanitaires dégradées. Ces insuffisances mettent en danger notre santé et notre sécurité », a-t-il lancé.