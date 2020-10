Gestion du foncier par les collectivités locales : Macky Sall accuse les maires et son frère Aliou Sall indexe les agents de l’Etat

Le président Macky Sall est revenu jeudi sur la lancinante foncière dans les collectivités territoriales à l’ouverture de la première journée nationale de la décentralisation à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. IL a déconseillé aux maires, dont beaucoup prennent part aux travaux, d’octroyer des terres sans justification valable.



« On vous les a confiées parce que vous êtes des maires, leur a-t-il dit, les invitant à ne pas prendre les terres de [leur] commune, pour les distribuer au premier venu. Il a exhorté ces dernières à « défendre les intérêts de la communauté nationale et à éviter la privatisation du patrimoine foncier national ».



Prenant la parole, en tant que président de l’association des maires du Sénégal, son frère Aliou Sall n’a laissé passer les accusations du chef de l’Etat. Il a défendu ses collègues maires avec hargne, avant d’indexer les agents de l’Etat.



« L’association des maires du Sénégal n’encourage pas, ne soutiendra pas des maires qui seraient auteurs d’actes illégaux. Nous n’encourageons pas et nous ne soutiendrons pas de maires qui seront auteurs même d’actes légaux, mais qui ne soient pas conformes aux intérêts du pays », a fait savoir le maire de Guédiawaye.



Il ajoute : « Nous savons tous qu’il n’est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l’autorisation de l’administration qu’elle soit territoriale ou centrale. Ce n’est pas possible, parce que quand il y a une délibération, elle est d’abord approuvée par le préfet ou le sous-préfet ».



Aliou Sall a rappelé que l’Etat, à travers ses administrations du Cadastre et des Domaines, a les vrais pouvoirs en matière d’attribution des terres, qu’il s’agisse de la zone rurale ou urbaine.