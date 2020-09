Gestion inondations: Ousmane Sonko annonce une visite au DG de l'ONAS dès son retour à Dakar

Le leader du parti "Pastef les patriotes" a répondu au Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Lansana Gagny Sakho a démenti Ousmane Sonko qui a avancé un montant différent de celui dépensé par l’ONAS dans le cadre du Plan de lutte contre les inondations au Sénégal.



« Le Dg de l’ONAS, j’irai lui rendre visite à mon retour à Dakar. Il n’a qu’à m’attendre. J’espère qu’il sera transparent et me donnera tous les éléments que je réclamerai avec des justificatifs. Je répondrai à son invitation. Parce que je suis un acteur politique et un député. Et suis un acteur politique qui tient à sa crédibilité. Je veux que tout ce que je dis soit précis », martèle le patron du Pastef.



Toutefois, retient Ousmane Sonko : « Lui, il reconnaît qu’ils ont échoué. Rien que l’ONAS devait réaliser, à peu près 250 milliards sur 10 ans, on est à 9 ans, il dit qu’il a fait 80 milliards. Ça, s’appelle échec. Après les détails, où est ce qu’ils ont mis les 80 milliards, j’irai lui demander ça. Et nous prendrons des expert en assainissement qui vont nous faire des contre-expertises », déclare-t-il.