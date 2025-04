Gestion nébuleuse des finances publiques entre 2019-2024 : le parquet financier saisit la Dic

Après l’affaire brûlante du Fonds Force Covid-19, qui a conduit à des arrestations et à la mise en accusation d’anciens ministres devant la Haute Cour de Justice, la Division des Investigations Criminelles (DIC) s’attaque désormais à un nouveau scandale : la gestion opaque des finances publiques entre 2019 et 2024.



Saisis officiellement par le parquet financier, les enquêteurs examineront dans un premier temps une dizaine de dossiers sensibles impliquant de hauts fonctionnaires. Selon L’Observateur, une réunion technique se tiendra cette semaine pour définir les modalités opérationnelles de cette nouvelle vague d’enquêtes, menée en collaboration avec des magistrats spécialisés.



Dès la fin de cette phase préparatoire, les investigations entreront dans le vif du sujet. Les dossiers concernés s’appuieront notamment sur les conclusions du rapport de la Cour des Comptes, qui a audité la gestion financière de cette période.



Ce rapport fait suite aux accusations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dénoncé fin septembre 2024, la falsification des chiffres financiers sous l’ancien gouvernement, notamment concernant la dette publique et le déficit budgétaire, dans les communications adressées aux partenaires techniques et financiers.