Ghana: la vice-présidente américaine Kamala Harris «très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique»

« Quel honneur d'être ici au Ghana, et sur le continent africain. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact du futur de l'Afrique sur le reste du monde. Quand je regarde ce qu'il se passe sur ce continent et le fait que l'âge moyen soit de 19 ans, ce que cela nous dit sur la croissance de l'innovation et des possibilités. Je vois en tout cela, une grande opportunité, pas seulement pour les Africains, mais aussi pour le reste du monde », a déclaré la vice-présidente américaine à sa descente d'avion.



Pour Washington, l'un des objectifs de ce voyage de Kamala Harris, c'est de changer la perception américaine sur l'Afrique à l'heure où Washington veut créer un grand partenariat avec le continent.



En témoigne l'enchaînement ces dernières semaines de visites en Afrique de responsables américains. Après le secrétaire d'État, la secrétaire au Trésor, la première dame, c'est maintenant le tour de la vice-présidente.



Alors à Accra, Kamala Harris va s'intéresser de près à la jeunesse ghanéenne. Demain, elle visitera un skate-park et un studio d'enregistrement pour des artistes locaux, avant un dîner avec le président Nana Akufo-Addo.



L'objectif de cette tournée, c'est aussi de parler crise climatique, sécurité alimentaire et renforcement des investissements au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, trois pays dont Washington salue les qualités démocratiques.



Mais derrière ces mots américains se cache aussi la lutte d'influence avec la Russie et la Chine.



Sur le plan sécuritaire d'abord avec la présence des miliciens de Wagner sur le continent. Dans le domaine économique, Washington espère contrer l'influence de la Chine. Pékin, premier créancier de nombreux pays, dont le Ghana, aujourd'hui surendetté et confronté à une profonde crise économique, avec une inflation de plus de 50%.