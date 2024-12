Ghana : une élection présidentielle sous tension économique

Environ 18,7 millions de citoyens sont inscrits pour voter. Ce scrutin intervient dans un contexte de crise économique sans précédent, marquée par une inflation galopante et un taux de chômage élevé, notamment parmi les jeunes.



Le duel principal oppose le vice-président Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir, et l'ancien président John Dramani Mahama, figure de l’opposition. Ces deux rivaux promettent chacun de redresser l'économie, mais leurs programmes diffèrent peu selon les analystes.



Malgré ses succès passés en tant que modèle démocratique et économique en Afrique de l’Ouest, le Ghana traverse une période difficile. En 2022, le pays a fait défaut sur une grande partie de sa dette extérieure, aggravant les problèmes sociaux et économiques.



L’extraction illégale d’or, ou galamsey, reste un enjeu majeur. Cette pratique, intensifiée par la crise, pollue gravement les rivières et l’environnement malgré les mesures prises par les autorités.



Avec un Parlement à 276 sièges en jeu, cette élection pourrait redéfinir l’équilibre politique. Les résultats, attendus dans les prochains jours, seront scrutés de près pour évaluer l’avenir économique et démocratique du Ghana.