Golf Sud: le directeur de campagne de YAW claque la porte et soutient Lat Diop

Pape Amadou Gaye n'a pas résisté au rouleau compresseur déroulé par Lat Diop, la tête de liste majoritaire de la coalition présidentielle à Golf-sud. A la demande d'explications que les populations de Guédiawaye seraient tentées de lui soumettre, il répond ceci: «Après une analyse lucide de la situation politique dans la commune de Golf et plaçant le citoyen de la localité au centre de nos préoccupations, nous décidons de soutenir Lat Diop qui a le meilleur profil et le meilleur programme. Nous demandons à tous nos militants de lui apporter le soutien nécessaire à l'accomplissement de la noble mission qu'il a fait sienne de se donner corps et âme pour le développement de la commune de Golf.»



Le leader de Msn se lance également dans une posture de négation de positions dont se prévaudrait l'un des principaux leaders de la coalition Yaw : «Le leader de Påstef n'est pas le centre du Sénégal. Il n'est au-dessus d'aucun citoyen. Il doit faire preuve de moins d'impertinence, d'arrogance, de suffisance et de violence. Les rares et courts moments passés avec des gens de ce parti m'ont permis de découvrir

une formation politique taillée à la mesure de son dirigeant.»