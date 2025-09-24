Golf Sud : vaste opération de déguerpissement pour libérer l’espace public

Les zones ciblées étaient principalement les abords du Bus Rapid Transit (BRT), les environs de la clinique Kandji ainsi que les axes longeant le tracé du BRT. Cette initiative visait à libérer l’espace public des occupations anarchiques, à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer la sécurité des usagers.

L’opération, qui s’est déroulée dans le calme, a pris fin à 18h15. Elle a été conduite sous la supervision effective du Sous-préfet de Sam Notaire et du Commissaire d’arrondissement de Golf Sud, témoignant ainsi de la coordination entre les autorités administratives et les forces de sécurité.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a donné des instructions fermes pour mettre un terme à l’occupation anarchique de l'espace public.

Les opérations de déguerpissement se poursuivent à Dakar, cette fois-ci dans le quartier de Golf Sud. Ce mercredi 24 septembre 2025, le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud, soutenu par un renfort du Commissariat central de Guédiawaye, a mené une vaste opération visant à libérer l’espace public des occupations anarchiques.