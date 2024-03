Golf de Guinée: la Marine nationale saisit près de 900 kilos de cocaïne sur un voilier au large des côtes africaines

Les saisies de drogue s’enchaînent au large des côtes africaines. Lundi, ce sont ainsi près de 900 kilos de cocaïne qui ont été saisis à bord d’un voilier dans le golfe de Guinée, a-t-on appris auprès de la Marine nationale. Appuyée par le vol d’un Falcon 50 qui a réussi à identifier le bateau suspect, l’opération, conduite par la préfecture maritime de l’Atlantique et le parquet de Brest, a mobilisé un porte-hélicoptères amphibie et une frégate de type Lafayette.



A bord du voilier d’une quinzaine de mètres, les militaires ont découvert dans l’après-midi 894 kilos de poudre blanche. La marchandise, dont la valeur est estimée à environ 60 millions d’euros, a été transbordée à bord du porte-hélicoptères amphibie pour y être détruite.



C’est dans ce même golfe de Guinée, une zone maritime prisée par les trafiquants, que la Marine nationale avait saisi en décembre plus de 5 tonnes de cocaïne sur un semi-rigide de type go fast.