Goudomp : un forum communautaire à Kaour pour renforcer la lutte contre les grossesses précoces et les violences sexuelles en milieu scolaire

La commune de Kaour intensifie la mobilisation contre les grossesses précoces et les violences sexuelles en milieu scolaire. À l’initiative de l’Association des femmes pour la recherche de la paix en Casamance, un large forum de sensibilisation s’est tenu le week-end dernier, réunissant enseignants, élèves, chefs de villages, conducteurs de motos Jakarta ainsi que plusieurs leaders communautaires. Objectif : conscientiser et alerter les populations sur un phénomène qui prend de l’ampleur dans cette zone du Balantacounda.



Selon Madame Jeanne Diémé, membre de l’association Kabonkétor, la situation devient alarmante. « Le phénomène est très accentué dans la commune de Kaour, occasionnant des abandons scolaires qui commencent à atteindre des proportions inquiétantes », a-t-elle déploré, appelant à une réaction collective et urgente.



Le Chef de village de Singhère Diola, présent à la rencontre, s’est félicité de l’organisation de ce forum qu’il considère comme une étape importante dans la protection des jeunes filles. Il invite d’ailleurs les participants à multiplier ce type d’initiatives dans les villages afin de poursuivre la sensibilisation à la base. Pour lui, seule une mobilisation communautaire forte permettra de mieux protéger les filles du Balantacounda contre ces violences et leurs conséquences.



À travers ce forum, l’association réaffirme ainsi son engagement à renforcer la vigilance, la prévention et l’accompagnement des élèves, dans l’espoir de freiner durablement un fléau qui menace l’avenir de nombreuses jeunes filles de la région.