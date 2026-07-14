JOJ 2026 : la Ville de Dakar déploie un dispositif « Zéro déchet » pour une capitale plus propre

En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, affiche son ambition de faire de la capitale une ville « propre où il fait bon vivre, à l’image des grandes métropoles du monde ».



Dans cette optique, la municipalité a remis à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) un important lot d’équipements destiné à améliorer la gestion des déchets dans le département de Dakar. Ce don comprend 2 000 bacs à ordures de 660 litres, dont 1 000 sont immédiatement mis à la disposition de la SONAGED, ainsi que 3 000 sacs à sable.



Selon l’édile de la capitale, cette dotation constitue un « renforcement significatif du dispositif de gestion des déchets » sur les espaces concernés par la «venue approach des sites de compétition, mais également dans les principaux espaces publics de la ville».



Le déploiement des équipements concernera l’ensemble du territoire dakarois. Chaque commune du département recevra 20 bacs à ordures, tandis que des dotations spécifiques seront également attribuées aux établissements scolaires et aux édifices religieux afin d'améliorer durablement le cadre de vie et la salubrité publique.