Louga : une fillette de 7 ans tuée par un véhicule, des habitants érigent des barricades pour dénoncer l’insécurité routière

Une fillette de sept ans a perdu la vie mardi après avoir été mortellement fauchée par un véhicule de transport en commun de type « Waar Gaindé » à hauteur du village de Keur Ibra Marame, dans la commune de Niomré (département de Louga), selon des sources sécuritaires citées par l’APS.



D'après les mêmes sources, l'enfant revenait de l'école coranique en compagnie de ses deux grandes sœurs. Alors qu'elle traversait la chaussée à leur suite, elle a été violemment percutée par le véhicule.



Le drame a suscité une vive émotion au sein de la population de Keur Ibra Marame. En signe de protestation, des habitants sont descendus dans la rue et ont installé des barricades sur la route pour dénoncer l'insécurité routière qui prévaut dans cette localité.



Cette mobilisation a entraîné une perturbation temporaire de la circulation, avant que les éléments de la gendarmerie n'interviennent pour rétablir le trafic.



Les manifestants ont notamment réclamé l'installation de ralentisseurs (dos d'âne) à la traversée du village afin d'obliger les automobilistes à réduire leur vitesse et de prévenir de nouveaux accidents.