Gouvernement face à la presse de ce jeudi: Antoine Diome et Diouf Sarr dépêchés d'urgence

Les ministres en charge de la Santé et de l'Intérieur sont dépêchés d'urgence à la rencontre quinzomadaire "Gouvernement face à la presse". Abdoulaye Diouf Sarr et Antoine Diome vont aller au front à la place de leurs collègues en charge de l'Éducation, l'Enseignement supérieur et la Formation.



Mamadou Talla et Cheikh Omar Anne ont été initialement prévus dans le cadre de la conférence de presse bi-hebdomadaire du Gouvernement.