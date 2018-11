Gouvernement vs Lead Africa francophone : Assane Ba s'attaque à Macky Sall

L’injonction du gouvernement servie à l’Organisation non gouvernemental (Ong) Lead Africa francophone pour que cette dernière cesse toute activité sur le sol sénégalais continue de susciter la levée de tollé de l’opposition. En effet, après le communiqué publié par le Parti démocratique sénégalais (Pds), c’est autour d’un de ses membres en l’occurrence Assane Ba de monter au créneau pour dénoncer une telle pratique.



A en croire ce membre du Comité directeur du parti de Me Wade, jamais un gouvernement ne s’est adonné à une telle pratique. Ce qui l’amène à dire que l’Etat est en train de réduire drastiquement les libertés et la démocratie. Ce qui présage des lendemains sombres pour notre pays surtout au moment où on s’approche d’une élection présidentielle capitale.



Dans un communiqué parvenu la semaine dernière à PressAfrik, le ministère de l’Intérieur avait enjoint cette organisation d’arrêter ses activités sur le sol sénégalais. Cette interdiction a été motivée par le fait que l’organisation financerait le mouvement «Y en a marre», lequel ne serait pas une organisation d’utilité publique.