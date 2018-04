Grâce présidentielle pour Khalifa Sall : les Khalifistes demandent à Djégane Sène de «se taire»

La demande de grâce pour le député maire de Dakar, par le Secrétaire général de l’Union pour le renouveau démocratique (Urd), n’enchante pas le camp de Khalifa Ababacar Sall. Selon le conseiller politique de ce dernier, «tous les thuriféraires du régime qui ont comploté contre Khalifa Sall doivent se taire et se terrer toute honte bue».La demande de grâce faite par l’Urd, par la voix de Djégane Sène , pour le compte de Khalifa Ababacar Sall a été a rejeté catégoriquement, par le conseiller politique du député maire de Dakar.Pour Moussa Taye, «cela reflète une méconnaissance des procédures judiciaires de la part des membres de l’Urd. Khalifa Sall est toujours présumé innocent. La procédure suit son cours jusqu’à la Cour Suprême. Une grâce ne peut intervenir qu’après condamnation définitive ».Poursuivant, il ajoute que «tous les thuriféraires du régime qui ont comploté contre Khalifa Sall doivent se taire et se terrer toute honte bue. Nous rejetons catégoriquement toute forme de compromission».Sur les retrouvailles de la famille socialiste, Il déclare que : « les vrais socialistes sont ensembles. Ceux qui ont vendu leur âme et bradé l’héritage des pères fondateurs peuvent essayer de se retrouver pour se donner bonne conscience et certainement pour préserver leurs petits intérêts».