Graham Potter menacé de mort à Chelsea, les étonnantes confidences de Marcus Rashford

Dans son édition du jour, The Manchester Evening News nous partage deux interviews de joueurs de Manchester United. On commence avec Lisandro Martinez, le défenseur argentin, recruté cet été, impressionne tout le monde au pays de Sa Majesté. Il a expliqué qu’en début de saison, après une période difficile, il y a une remobilisation générale dans les vestiaires, ils se sont mis au diapason à l’entraînement, ce qui expliquerait cette succession de bons résultats. Et on a le droit à un entretien de Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United évoque ses difficultés de la saison passée, liées à une blessure, mais également à sa santé mentale. On retrouve ses déclarations aussi en Une du Daily Star et du Daily Telegraph. «Ce n’était pas qu’une saison. C’était une période où chaque jour était difficile et où il fallait juste se sacrifier. J’ai toujours été du genre à essayer d’être sur le terrain autant que possible. C’est là que je trouve le bonheur. Si je suis blessé, je ne suis pas content». Selon lui, «le football est probablement à 95% lié à votre mentalité». Il a donc dû bien puiser dans sa force mentale pour nous livrer un début d’année 2023 remarquable.

Ce samedi matin, les médias anglais sont sous le choc après avoir lu les terribles révélations de Graham Potter. Dans une interview accordée à Sky Sports News publiée ce vendredi, l’entraîneur de Chelsea explique avoir reçu des menaces de mort suite aux mauvais résultats qu’enchaîne Chelsea depuis le début de saison. Et malheureusement, ces messages de supporters ne touchent pas que lui, mais toute sa famille, de quoi bien inquiéter l’Anglais de 47 ans. Voilà ce qu’a déclaré le manager : «J’ai reçu des mails pas très sympas qui voulaient que je meure et que mes enfants meurent, donc évidemment ce n’est pas agréable à recevoir. Vous pourriez demander à ma famille comment se passe mon quotidien et le leur. Ce n’est pas du tout agréable.» Clairement pour le Daily Mirror, ces pseudos supporters sont des «malades».Marcus Rashford compte sur son mental