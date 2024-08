Grand Magal de Touba : le Président satisfait du bon déroulement et de la bonne organisation malgré les fortes pluies

Dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 28 août 2024, le Président de la République est revenu sur l’organisation de la 130ème édition du Grand Magal de Touba et l’importance stratégique du développement maitrisé des cités religieuses.

Par la même occasion, le chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations au « Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou MBACKE et à la communauté mouride ».



Il a également félicité le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, l’Administration territoriale, l’ensemble des services de l’Etat et des Forces de Défense et de Sécurité pour toutes les mesures prises en vue du bon déroulement de l’évènement malgré les fortes pluies enregistrées durant cette période d’hivernage.

Président Diomaye a indiqué au Premier Ministre la priorité qu’il accorde au développement des cités religieuses du Sénégal, notamment la ville de Touba, deuxième agglomération du pays en termes de population après la capitale nationale, Dakar.



Le Président de la République a rappelé au Gouvernement que Touba devra bénéficier d’un programme spécial d’aménagement et de développement urbain intégrant des volets importants relatifs à l’amélioration des réseaux d’assainissement et des systèmes d’approvisionnement en eau potable.