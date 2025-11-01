Grand Yoff : trois individus arrêtés pour vols nocturnes de téléphones portables

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, jeudi 30 octobre 2025, à l’interpellation de trois (3) individus impliqués dans une série de vols de téléphones portables commis de nuit à Dakar. Selon la police, ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vols multiples de téléphones portables et recel ».Ces arrestations font suite à « l’exploitation d’un renseignement et à plusieurs plaintes reçues par le commissariat, signalant des vols répétés de téléphones de diverses marques. » Les appareils volés étaient souvent localisés au marché noir de la Patte d’Oie, communément appelé « Réseau », avant que leurs signaux ne disparaissent dans cette zone, indique la même source.Les enquêteurs ont mené plusieurs investigations dans les secteurs de Grand Yoff, Ben Tally, Parcelles Assainies et d’autres quartiers de Dakar pour démanteler « une bande spécialisée dans les vols, décodages et recels de téléphones portables ».Le 30 octobre, à la suite d’un renseignement opérationnel signalant un vol nocturne dans le secteur de l’Usine Ben Tally, une équipe d’intervention a été dépêchée sur les lieux. Le rapport précise que « le malfrat avait acheminé les téléphones frauduleusement acquis vers le marché noir et s’apprêtait à les céder au principal receleur ». C’est au cours de cette opération que les policiers ont interpellé trois suspects.La fouille corporelle a permis de retrouver sur eux sept téléphones portables de marques différentes. Les mis en cause « n’ont pu fournir aucune explication claire sur la provenance des appareils ni communiquer les codes de déverrouillage », a indiqué la police.Peu après les arrestations, une femme s’est présentée au commissariat, déclarant être propriétaire de l’un des téléphones saisis, un iPhone 13. Elle a affirmé qu’un individu s’était introduit nuitamment dans sa chambre à l’Usine Ben Tally avant de dérober son téléphone ainsi que celui de son jeune frère.Les trois suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de la suite de l’enquête.