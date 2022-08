Granit Xhaka mêlé à une terrible affaire de triche avec la mafia albanaise, retournement de situation dans le dossier CR7

Xhaka en pleine tourmente ?



En Angleterre, une terrible affaire de corruption secoue Arsenal et en particulier un joueur : Granit Xhaka ! Selon le Daily Mail, l'international suisse est suspecté d'avoir participé à un complot de triche mêlant la mafia albanaise. En gros, l'enquête de la FA a été déclenchée à cause des paris suspects qui sont apparus vers la fin de la victoire 4-1 d'Arsenal contre Leeds United la saison dernière, «avec 55 000 € misés sur le fait que Xhaka serait averti dans les 10 dernières minutes du match.» Fait étonnant, Xhaka a reçu un carton jaune de l'arbitre Andre Marriner à la 86e minute alors qu'il tardait à tirer un coup-franc, malgré la victoire de son équipe et le contrôle total du match. La vidéo de l'incident montre le milieu de terrain debout sur le ballon dans sa propre moitié de terrain pendant environ 20 secondes avant d'être sanctionné. Et toujours selon le quotidien, «les enquêteurs de la NCA ont découvert des preuves de sommes importantes mises en crypto-monnaie sur des marchés qui ne sont pas réglementés dans ce pays, une grande partie de l'activité ayant eu lieu en Albanie d'où le joueur d'Arsenal est originaire.» Pour l'instant, rien n'indique que le milieu de terrain est impliqué directement dans cette affaire mais les enquêteurs ont de sérieux doutes et cherchent des preuves… Bref, cette histoire est peut-être loin d'être terminée !





CR7 disponible dès le lancement de la Premier League



Toujours outre-Manche, le dossier Cristiano Ronaldo fait toujours couler beaucoup d'encre. Hier, le Daily Star nous régalait avec une superbe Une, qui faisait dans le jeu de mot en reprenant la célébration de CR7. Et bien ce matin le tabloïd remet ça ! «Siuuuu again soon», «on se revoit plus vite que prévu», s'amuse le quotidien. Car oui, il y a un véritablement retournement de situation pour le Portugais. Si son envie de quitter Manchester United reste intacte, Erik ten Hag doit faire machine arrière avec son joueur car Anthony Martial s'est blessé, donc forcément le manager mancunien a besoin de CR7 ce week-end pour son premier match de Premier League contre Brighton. C'est aussi l'idée qu'il y a sur la Une du Manchester Evening News : «c'est l'heure du match pour Ronaldo» ! Pour le Daily Express, «Ronaldo est en sursis.» Les Red Devils sont déterminés à le conserver et espèrent que le lancement de la saison jouera en leur faveur. On est encore loin du dénouement de ce dossier palpitant…



La Ligue 1 est enfin de retour



En France, c'est le grand retour de la Ligue 1 ce soir ! Et ce début de saison fait la Une de L'Équipe qui s'enflamme et titre : «Eux contre tous.» «Les Parisiens s'avancent une nouvelle fois comme les grandissimes favoris au titre du champion. Mais leurs rivaux ont les dents longues, à commencer par Lyon qui ouvre la saison ce soir face à l'AC Ajaccio.» Et oui, car c'est l'Olympique Lyonnais qui ouvre le bal de cette nouvelle saison et comme l'indique Le Progrès, c'est «objectif renouveau» pour les Gones. «Avec le retour de ses glorieux anciens et l'arrivée des Américains, l'OL veut regarder à nouveau vers le haut.» Même Corse Matin s'impatiente de voir Ajaccio de retour en Ligue 1 car c'est «le grand retour.» Enfin, c'est le quotidien espagnol AS qui se réjouit du retour de football, pas seulement français car il faut que «le spectacle commence !» «Trois grands championnats de football débutent aujourd'hui : la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1. Haaland, Mané et Mbappé, entre autres stars, illumineront leur compétition. City, Bayern et PSG sont les favoris.»