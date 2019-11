Gratuité de l’éducation en RDC: le mouvement de protestation s'amplifie

Dans l’ex-Katanga en RDC, de plus en plus d’enseignants des écoles publiques sont en grève. Et notamment dans les écoles conventionnées par les Églises. Depuis la mise en application du programme du gouvernement central sur la gratuité de l’enseignement de base, les mouvements de protestation se multiplient.