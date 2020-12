Grèce: Moussa Wagué opéré avec succès et absent 9 mois (officiel)

Le joueur Moussa Wagué, prêté cette saison au club grec PAOK, a été opéré avec succès d'une réparation et reconstruction du tendon rotulien du genou droit. La durée de son absence est estimé à neuf (9) mois.



Le latéral sénégalais réalisera sa rééducation à Barcelone, a indiqué le club sur son site officiel.



A souligner que l'opération du joueur a été réalisée le Docteur Ramon Cugat et supervisée par les médecins du FC Barcelone. De plus, le latéral sénégalais souffre d'une rupture du ligament croisé postérieur et suivra un traitement conservateur.