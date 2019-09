Grève de la faim de Adama Gaye: le communiqué très bizarre de l'administration pénitentiaire

La grève de la faim du journaliste Adama Gaye qui a débuté lundi 9 septembre, selon ses avocats. L'administration pénitentiaire a sorti un communiqué, non pour démentir l'information, mais pour informer que le détenu, pour offense au chef de l'Etat, a commencé à s'alimenter correctement depuis le 10 septembre. Soit 24 heures après l'annonce de sa diète.



"Plusieurs organes de presse ont annoncé le lundi 9 septembre que Monsieur Adama Gaye (...) avait entamé une grève de la faim pour protesté contre son arrestation et ses conditions de détention L'Administration pénitentiaire tient à informer l'opinion publique que monsieur Adama Gaye s'alimente correctement depuis le 10 septembre", peut-on lire dans le communiqué.



On cherche encore le démenti...