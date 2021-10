Grève de la faim des travailleurs de l’électricité: des agents évacués l'hôpital, d'autres pris en charge sur place

499 agents de l’Amicale des Travailleurs de l’Electricité (ATE) ont entamé lundi 11 une grève de la faim illimité (sous l’autopont Saint-Lazar). Ces prestataires veulent être régularisés au sein de la Senelec et exigent leur régularisation.



Selon le mouvement Y en a marre, « depuis hier, 4 personnes ont ressenti un malaise, certaines prises en charge sur place, d'autres évacuées par les équipes des Sapeurs-pompiers et du SAMU National ».



Depuis ce matin mardi 12 octobre, des grévistes sont très faibles et ont besoin de soins, informe Y en a marre, pour qui, les deux équipes, qui jusqu'à présent assuraient les interventions, sont indisponibles.



« Le SAMU dit ne plus avoir d'équipe disponible et les pompiers sont injoignables. Malgré toutes ces difficultés, les travailleurs poursuivent dignement leur grève avec détermination. Nous appelons tous les médecins, spécialistes de santé et organisations humanitaires à venir en aide à ces travailleurs de la Senelec », lancent les Yen a maristes.