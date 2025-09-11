Grève des concessionnaires du nettoiement : le collectif maintient la pression malgré la promesse de 5 milliards FCFA

La grève des concessionnaires du nettoiement se poursuit malgré l’annonce faite mercredi par le Directeur du Budget concernant le décaissement de 5 milliards FCFA sur les 15 milliards que l’État leur doit.



« Il (Directeur du Budget) nous a expliqué qu’un mandat de 5 milliards FCFA a été diligenté au niveau des finances, ce qui représente un tiers des montants dus. Certes, nous exigeons entre 70 et 80 %, mais compte tenu de la situation exposée, nous avons accepté de recevoir ce tiers, soit 5 milliards. Il s’est également engagé à libérer 4 milliards supplémentaires d’ici une vingtaine de jours, au début du mois d’octobre », a indiqué Boubacar Diallo, secrétaire du collectif des concessionnaires du nettoiement, sur les ondes de Radio Sénégal International (RSI).



Cependant, cet engagement ne suffit pas à convaincre les concessionnaires qui maintiennent leur arrêt de travail, dans l’attente de la concrétisation effective du versement.



« La suspension de nos activités reste en vigueur car nous n’avons plus les moyens de préfinancer le service. Les finances ont fait leur part, mais il revient désormais au Trésor de mobiliser rapidement les fonds pour que nous puissions en bénéficier et relancer au plus vite nos activités », a ajouté M. Diallo.

