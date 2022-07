Griezmann élément clé de l'avenir de Cristiano Ronaldo, l'élimination de le France fait le tour de l'Europe

Pour faire venir CR7, l'Atlético doit régler le dossier Griezmann, les Françaises font réagir la presse européenne, et Benzema continue de faire rêver l'Espagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Ronaldo et Griezmann à la même table

En Angleterre, le Manchester Evening News explique que c'est United qui a la main sur le dossier Cristiano Ronaldo. Car même si CR7 veut partir il doit se trouver un point de chute et ça semble pour l'instant très compliqué... À moins que l'Atlético ne trouve une solution. En Espagne, Marca affirme que « Griezmann est la clé pour Cristiano ». Le seul moyen pour Ronaldo de venir est un départ du Français. Même si ce dernier n'est pas du tout prêt à quitter les Colchoneros et que son coach Diego Simeone veut le conserver. L'opération CR7 s'annonce donc toujours aussi compliquée.



La fin du rêve bleu !

La défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne (2-1) fait grand bruit en France ! Cela fait la couverture de L'Équipe qui résume la déroute par un « rêve envolé ». Même son de cloche en couverture de l'Alsace qui titre : « les Bleues ratent la dernière marche ». Mais le match fait aussi réagir en dehors de nos frontières, comme en Allemagne. Forcément outre-Rhin l'ambiance est à la fête. En témoigne la Une de Kicker qui évoque un « saut dans une finale de rêve ». Car les Allemandes affronteront l'Angleterre pour le titre, le pays organisateur de l'Euro. Et justement, la rencontre remportée face à la France fait les gros titres, là-bas aussi. Popp, l'héroïne du match, est également mise à l'honneur par The Guardian qui explique que l'Allemagne prépare déjà la « confrontation pour Wembley ».



Benzema, illuminateur de soirées

En Espagne, KB9 continuer de faire rêver ! Le Real Madrid affrontait le club América en préparation et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2). Mais comme le rapporte As ce jeudi, la rencontre a surtout été marquée par un nouveau coup de classe de Karim Benzema. Il a égalisé à 1-1, d'une très jolie frappe enroulée et « il est revenu comme il était parti » affirme le quotidien. Les vacances n'ont rien changé. Il a « illuminé » la rencontre, et a montré 45 minutes de « fantaisie absolue », pour le quotidien ibérique. À noter que les Merengues joueront un dernier match amical le 31 juillet face à la Juve, avant de retrouver l'Eintracht Francfort pour la Supercoupe d'Europe, le 10 août prochain.