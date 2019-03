Grogne à Ziguinchor: 150 policiers réclament 9 mois d'indemnité

150 agents de police en service à Ziguinchor sont en rogne contre la hiérarchie. Et pour cause, les revenues qu’ils devaient percevoir sous le titre d’Indemnités Journalières d’Opération (IJO) se font toujours attendre et ce depuis 9 mois. Las de cette situation, ils s’en sont ouverts à nos confrères de Sud Fm.



«Nous sommes une centaine voire 150 policiers ici à Ziguinchor et Kolda y compris les préfectures et sous-préfectures. On travaille jour et nuit pour la population puisque nous sommes dans une zone d’opérations. On est resté 9 mois sans percevoir nos primes appelées IJO qui s’élèvent à 75 000 francs Cfa », a indiqué un des leurs sous couvert de l’anonymat.



Et de lancer un appel : «Nous lançons un appel solennel à notre hiérarchie de bien en prendre compte pour que nous puissions avoir le moral en percevant chaque mois nos primes comme la gendarmerie et l’armée».



Interpelée sur la question, la Direction chargée des Relations publiques de la police a cherché à rassurer en informant que les indemnités seront bientôt payées sous peu.