Gros coup dur pour le Real Madrid : David Alaba est de nouveau blessé

L'infirmerie du Real Madrid ne désemplit pas. Les blessures continuent de s'accumuler, et ce mardi, le club a annoncé que David Alaba sera absent pendant deux à trois semaines.



Le défenseur autrichien souffre d'une lésion à l'adducteur de la jambe gauche. Après un long rétablissement de 399 jours suite à une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, Alaba fait une rechute et devra de nouveau s'éloigner des terrains.



« Suite aux examens réalisés sur notre joueur David Alaba par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué d'une lésion dans l'adducteur de la jambe gauche », a déclaré le club dans le communiqué médical du joueur.



Alaba a fait son retour le 19 janvier, jouant les 14 dernières minutes de la victoire 4-1 du Real Madrid à domicile contre l'UD Las Palmas. Depuis, il a joué 26 minutes lors de la victoire 5-1 contre Salzbourg en Ligue des champions et 22 minutes lors de la victoire 3-0 contre Pucela.



Alaba rejoint le banc des absents de l'axe de la défense aux côtés d'Antonio Rüdiger, qui manquera également les prochains matchs des madrilènes en raison de problèmes physiques. Sans oublier les blessures de longue durée de deux joueurs clés, Dani Carvajal et Éder Militao.