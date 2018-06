Gros remaniement ministériel en Gambie : Fatoumata Tambajang éjectée de la vice-présidence

Le Président Adalma Barrow a procédé ce vendredi à son premier remaniement depuis son élection à la tête du la République gambienne. De grands changements ont été opérés dans différents postes stratégiques du gouvernement. La Vice-présidente Fatoumata Tambajang a été mutée au service des Affaires étrangères et remplacée par Ouseinou Darbo.

Les départements suivant ont changé de ministres : Ministère des Infrastructures de l'Information et de la Communication, Ministère de l'Agriculture, Ministère des affaires étrangères et des Gambiens à l'étranger , Ministère des terres et du Gouvernement régional, Ministère du commerce et de l'Intégration régionale, Ministère de la Jeunesse et des Sports , Ministère de la Santé et de la Protection sociale.

L'information a été publiée sur la page Facebook officielle de la Présidence gambienne "State House of Gambia"