Groupe C: le Sénégal fait carton plein après une victoire contre la Guinée (2-0)

Les « Lions » de la Téranga assument carrément leur statut de grand favori de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Les protégés d’Aliou Cissé ont fait carton plein dans le groupe C en remportant leurs trois matchs. La Guinée est là la troisième victime du Sénégal ce mardi en s’inclinant sous un score de 2 à 0. D s buts de Abdoulaye Seck (62e) et Iliman Ndiaye (91e).



Les « Lions » ont inscrit 8 buts dans cette phase de groupe (un record) et ont encaissé qu’un seul but. Ils terminent à la première place du groupe C.