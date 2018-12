Groupe consultatif - Manifs de l'opposition: Macky Sall vilipendé au siège de la BM

Ils l’avaient annoncé, ils l’ont fait. L’opposition a vilipendé le pouvoir de Macky Sall à Paris au même moment où se tenait la réunion du Groupe consultatif à Paris. Autour d’une vingtaine, ils ont, armé de pancartes et haut-parleurs, scandé des slogans hostiles à Macky Sall. «Ce n’est pas Macky Sall en tant que président de la République du Sénégal qui fait face aux bailleurs de fonds mais, Macky Sall en tant que candidat qui est là aujourd’hui pour collecter des fonds», a déclaré Mamadou Massaly, du Parti démocratique sénégalais (Pds) entouré de ses camarades opposants.



Ils se veulent catégoriques : «nous disons que cette signature ne nous engage pas». Pire, pestent-il, « il (Macky Sall, ndlr) sait pertinemment qu’il quittera le pouvoir mais, il veut saboter et nous ne l’accepterons pas». Mamadou Massaly et ses camarades ne démordent pas. Ils promettent de tenir tête à «ce régime dictatorial de Macky Sall».



«Vu tous ces milliards qui ont été volés et dilapidés par son Plan (Plan Sénégal Emergent, ndlr), nous disons aujourd’hui que cette signature ne nous engage pas et ne doit pas voir engager le peuple sénégalais parce que nous sommes à deux mois de l’échéance présidentielle», a expliqué le responsable libéral de Thiès.