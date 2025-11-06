Guédiawaye : 50 millions de francs de médicaments illicites saisis au marché Bou Bess

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé la saisie d’une importante quantité de produits médicaux non autorisés au marché “Bou Bess” de Guédiawaye, d’une valeur estimée à près de 50 millions de francs CFA. Ces produits, couvrant quatorze(14) classes thérapeutiques, comprenaient notamment des antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux, antipaludiques et aphrodisiaques, selon un communiqué transmis à l’APS.





L’opération, menée le 5 novembre 2025 par la Direction de l’inspection, de la surveillance du marché et des vigilances (DISV) de l’ARP, a été conduite « en étroite collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) ». Les agents ont procédé au démantèlement de huit points de vente illégaux de médicaments opérant au sein du marché.





« Cette opération d’envergure s’inscrit dans la lutte continue menée par l’ARP contre la commercialisation illicite de produits médicaux et la contrefaçon pharmaceutique, conformément à ses missions de protection de la santé publique », précise le communiqué. À l’arrivée des équipes, les gérants des boutiques illégales ont pris la fuite, mais des éléments d’identification ont été recueillis. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les responsables de ce trafic.





L’agence rappelle que cette intervention s’appuie sur la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et produits de santé, qui interdit toute activité de vente en dehors du circuit pharmaceutique légal. Elle appelle les citoyens à « s’approvisionner exclusivement dans les officines agréées, seuls points de vente sûrs et autorisés ».