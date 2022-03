Guédiawaye: BBY fait bloc autour de Aliou Sall et promet de reconquérir le département

A la tête d’une mission de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye, Aminata Touré a fait passer le message du chef de l’Etat, à la centaine de responsables du département venus répondre à son invitation. Cette communication est axée sur la réunification des forces de la majorité présidentielle dans la perspective des prochaines élections législatives.



C’est en toute liberté en effet que 35 orateurs ont pu prendre la parole, pendant 5 tours d’horloge, pour réaffirmer leur engagement derrière le président Macky Sall. S’ils ont unanimement plébiscité le leadership de leur coordonnateur Aliou Sall, les leaders départementaux de Benno ont objectivement analysé le déroulement des dernières élections pour en tirer les leçons.



La nécessite de l’unité, de la solidarité et du pardon ont été les maître-mots de cette rencontre, selon des informations rapportées par Dakaractu. Les leaders de Benno de Guediawaye ont aussi souligné l’importance de redonner la priorité à la démarche de proximité et l’intérêt qu’il faut accorder à la jeunesse.



Par ailleurs, ils ont demandé à Mimi Touré de plaider auprès du président de la coalition et des autres leaders nationaux du Benno, pour une plus grande attention à Guédiawaye. Accompagnée de Pape Samba Mboup, de Émilie Zalé et de Mamadou Wagué tous chefs de parti membres de BBY, l’ancien Premier ministre a réaffirmé l’appel du président de la République pour une plus grande unité, « seul gage de la victoire ».