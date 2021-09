Guédiawaye quadrillé par les forces de l’ordre: pas l’ombre d’un manifestant « contre la vie chère »

La commune de Guediawaye est quadrillée depuis ce matin par les éléments des forces de l'ordre suite à l'intervention de la manifestation contre la cherté de la vie. Du rond-point de l'hôpital Dalal Jamm, passant par Canada jusqu'à la grande mosquée de la ville, les forces de l'ordre sont présentes partout.



Tout passant doit se soumettre au questionnement d’un agent de la police avant de poursuivre son chemin vers le commissariat. Environ 5 pickups sont remplis de policiers munis de carton de grenades lacrymogènes.



De 10h00 jusqu'à 11h00, aucun manifestant n'a été identifié dans ces zones.



La manifestation de Guediawaye contre la vie chère a été interdite sous prétexte de "risque de trouble à l'ordre public" et de "propagation du coronavirus".



Une décision qui n'est pas du goût des organisateurs dont Frapp France Dégage qui accuse le président Macky Sall de saigner les Sénégalais avec des prix qui haussent « comme sa richesse et celle de sa bande et de ses maîtres impérialistes«. Frapp France Dégage estime qu'il veut « empêcher que les populations crient leur ras le bol».



La manifestation a été prévue ce dimanche à partir de 09 heures. Mais au moment où ces lignes sont écrites, aucun manifestant ne s’est pointé dans les environs.