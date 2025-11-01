Guédiawaye : un chauffeur Yango interpellé pour complicité de vol et mise en danger de la vie d’autrui

La Sûreté urbaine de Guédiawaye a interpellé un individu (chauffeur Yango) pour « mise en danger de la vie d’autrui et complicité de vol de nuit avec arme blanche ».



Selon la Police nationale, la victime, ayant commandé un taxi Yango le 18 octobre 2025 vers 20h, a vu le chauffeur dévier de l’itinéraire vers une ruelle sombre et sablonneuse dans la forêt de Keur Massar. Le chauffeur a verrouillé les portes, s'est déclaré "bandit", puis a assisté passivement au vol d'un iPhone 13 par un assaillant armé d'une machette. Le chauffeur n'a pas assisté la victime et a même affirmé être "Gendarme" en lui montrant des menottes.



Après l’agression, le chauffeur a déposé la victime sans contacter la police ou Yango. Le suspect a ensuite contacté la victime à plusieurs reprises, d'abord avec des déclarations étranges, puis en se présentant comme le chauffeur et en réclamant son compte ICLOUD et le numéro de série du téléphone.



Lors de son audition, le suspect a nié toute complicité, affirmant avoir dévié et utilisé les termes « bandit » ou « gendarme » uniquement pour taquiner la victime. Il a également soutenu avoir essayé d’intervenir en donnant des coups de poing à l’assaillant.



Une fouille du véhicule a permis de saisir une paire de menottes et un blouson militaire camouflé. Le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.