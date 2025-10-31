Guédiawaye : une fille "violée" par son père adoptif sur le lit conjugal

Une adolescente de 17 ans a été victime de "viols répétés" de la part de son père adoptif à Golf Sud (Guédiawaye en banlieue Dakaroise). Profitant de l'absence de sa mère, ce dernier a abusé de la jeune fille sur le lit conjugal. Le mis en cause a été arrêté et est poursuivi pour "viol et inceste à l'encontre d'une fille de 17 ans".



Selon les faits, l'homme a profité de l'absence de son épouse pour inviter sa fille adoptive dans la chambre sous prétexte de lui confier des tâches ménagères. Un jour, lorsque que la mère était absente, le suspect a surpris la jeune fille dès qu'elle a franchi le seuil de la chambre, l'a saisie et a commencé à lui faire des avances. La fillette a tenté de se débattre et de résister, poussant des cris étouffés et suppliant son père de la relâcher. Malgré ses efforts, l'homme l'a immobilisée, l'a projetée sur le lit conjugal et a abusé d'elle. Après l'acte, il s'est rhabillé précipitamment et a menacé la jeune fille de représailles si elle révèle les faits. Il n'a s'arrête pas là, le papa a continué de récidiver le mineur à plusieurs reprises dans des circonstances similaires, sel "Libération".



Alertée par le comportement inhabituel de sa fille vis-à-vis de son époux, la maman s'est mise à interroger sa fille; et celle-ci a fini par livrer des explications. Outrée, la maman l'a conduit chez un gynécologue qui a confirmé une défloration ancienne de l'hymen, avant de déposer une plainte au commissariat de Golf Sud.



Lors de l'enquête, le père adoptif a d'abord nié les faits. Finalement, il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille et a tenté de se justifier en invoquant sa prétendue provocation: "c'est elle qui est à l'origine de tout. Elle déclare tout le temps qu'elle me désire".



Le mis en cause a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye, où il est poursuivi pour "viol et inceste sur une adolescente de 17 ans", a détaillé le quotidien d'information.