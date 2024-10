Guéguerre entre Barthélémy Dias et Abass Fall : le ministre de la Justice sonne la fin de la récréation

Le ministère de la Justice a réagi face à la montée de violence qui marque la campagne électorale actuelle. Des militants du parti Pastef, accompagnés de leur leader Abass Fall, ont été attaqués, et le siège de Taxawu saccagé.



Dans un communiqué, le ministère dirigé par Ousmane Diagne annonce l’ouverture d’enquêtes concernant des agissements et des propos "susceptibles de revêtir une qualification pénale", observés à Dakar dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



"Dans le cadre de cette campagne, des agissements et propos pouvant constituer des infractions pénales ont été constatés, exposant leurs auteurs à des poursuites", précise la note.



Le ministère de la Justice indique que "des enquêtes sont diligentées afin de déterminer les responsabilités dans les événements survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar."



Face à cette violence, Il en appelle au "strict respect des lois et règlements en vigueur et invite tous les acteurs à s’abstenir de tout acte ou déclaration susceptible de troubler l’ordre public."