Guerre en Ukraine: Kiev dit reprendre du terrain sur les troupes russes à Sievierodonetsk

► L’Ukraine affirme avoir fait reculer les forces russes dans Sievierodonetsk. Les soldats russes ont été contraints de reculer, a affirmé vendredi Serhyi Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk. « Ils ne l’ont pas entièrement capturés. Et si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% [de la ville] capturés, actuellement ils ont été repoussés de 20% », a-t-il dit, en dépit d’un déluge de feu.



► La Russie estime avoir rempli certains des objectifs de « l’opération militaire spéciale » qu’elle a déclenchée pour « dénazifier » l’Ukraine et protéger sa population russophone. La guerre « n'aura pas de vainqueur », a jugé vendredi, au 100e jour de guerre, le coordinateur de l'ONU dans le pays. « La victoire sera nôtre », a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



► Dans le Sud, les Ukrainiens s'inquiètent d'une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums sur le sujet dès juillet. Mais selon le commandement sud des forces armées ukrainiennes, les Russes rencontrent une très forte résistance de la part de la population.



► Le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall a demandé hier à Vladimir Poutine de « prendre conscience » que l'Afrique était victime de son conflit en Ukraine, du fait du danger d'une crise alimentaire mondiale. Il a affirmé être sorti « rassuré » de sa rencontre.



La Russie affirme avoir abattu un avion ukrainien transportant des armes



Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que son armée avait abattu un avion de transport militaire ukrainien transportant des armes et des munitions près du port d'Odessa. Le ministère a aussi indiqué que des missiles russes avaient frappé un centre d'entraînement d'artillerie dans la région de Soumy où travaillaient des instructeurs étrangers. Il a ajouté qu'une autre frappe avait détruit une position de « mercenaires étrangers » dans la région d'Odessa.



Une œuvre de l'artiste ukrainien Ivan Marchuk vendue aux enchères au profit de l'armée



La toile de l'artiste ukrainien Ivan Marchuk a été vendue 120 000 dollars (environ 112 000 dollars) lors de la vente aux enchères caritative Art Can Help organisée par la maison de vente aux enchères Goldens à Kiev. L'association Come Back Alive, partenaire de la vente aux enchères, a déclaré qu'il s'agissait d'une somme record pour un tableau d'un artiste ukrainien vivant vendu lors d'une vente aux enchères locale. La moitié de l'argent récolté grâce à la peinture d'Ivan Marchuk et à 26 autres objets d'art sera reversée à Come Back Alive, qui soutient les forces armées ukrainiennes.

Un second navire chargé d'embarquer du métal vers la Russie est arrivé à Marioupol, selon l'agence Tass



Un navire envoyé pour charger du métal à destination de la Russie est arrivé dans le port de la ville de Marioupol, rapporte l'agence Tass. Il s'agit du second navire à arriver à Marioupol depuis que la Russie a pris le contrôle de la ville portuaire le mois dernier. « Le navire est arrivé et se trouve dans le port », a déclaré l'agence de presse citant un responsable du port, ajoutant que ce navire devait charger du métal.



Fin mai, un premier navire a quitté Marioupol avec une cargaison de métal à destination de la Russie. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que cet envoi de métal vers la Russie constituait un pillage. La Russie avait indiqué fin mai que le port de Marioupol avait été déminé et qu'il était de nouveau ouvert aux navires commerciaux.



Après cent jours de guerre en Ukraine, la mer Noire est devenue un lac russe



Depuis le 24 février, la marine nationale française n'est plus présente en mer Noire car la convention de Montreux qui, depuis près de 80 ans, régit le passage du détroit du Bosphore, permet à la Turquie d'en bloquer l'accès en cas de conflit. Elle observe néanmoins avec acuité les mouvements dans cette étendue d'eau devenue presque exclusivement russe.



Premier constat, côté naval : Moscou, bien que les détroits soient fermés, continue de faire circuler ses sous-marins entre son port de Sébastopol et celui de Lattaquié, en Syrie. Ils appartiennent à la flotte de la mer Noire, font-ils valoir, donc ils peuvent transiter et Ankara laisse faire.



L'utilisation combinée de frappes aériennes et d'artillerie, facteur clé des récents succès russes, estime le ministère de la Défense britannique



« L'incapacité de la Russie à supprimer ou à détruire les systèmes de défense aérienne stratégique ukrainiens dans les premiers jours du conflit a limité sa capacité à fournir un appui aérien tactique aux éléments de manœuvre au sol, ce qui a contribué à l'échec de l'avancée sur Kiev », estime le ministère de la défense britannique dans son point du 4 juin.



Le ministère, qui s'appuie sur des renseignements des services britanniques, souligne que la Russie, « dont l'objectif opérationnel s'est déplacé vers le Donbass, a été en mesure d'accroître l'emploi de l'aviation tactique pour soutenir son avancée progressive, en combinant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie massifs pour faire jouer sa puissance de feu écrasante. L'utilisation combinée de frappes aériennes et d'artillerie a été un facteur clé des récents succès tactiques de la Russie dans la région. »



« L'utilisation accrue de munitions non guidées a entraîné la destruction généralisée de zones bâties dans le Donbass et a certainement causé d'importants dommages collatéraux et des pertes civiles », pointe par ailleurs les Britanniques.



Le chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit « rassuré » à l'issue d'une discussion de trois heures à Sotchi avec son homologue russe. Les deux hommes ont évoqué les risques de crise alimentaire sur le continent liés au blocage des exportations de céréales en provenance de Kiev et Moscou.



La Russie délivre des passeports à Kherson et Melitopol, selon l'ISW



Les Ukrainiens s'inquiètent d'une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums sur le sujet dès juillet. Mais selon le commandement sud des forces armées ukrainiennes, les Russes rencontrent une très forte résistance de la part de la population. « Les occupants ont peur de la résistance croissante au sein de la population locale dans la région de Kherson », première ville ukrainienne d'importance conquise au début de l'invasion par les forces russes, a affirmé dans la nuit de vendredi à samedi le commandement sud.



Selon l'Institute for the study of war (ISW), qui publie un rapport quotidien sur le conflit, la Russie a commencé à délivrer des passeports à Kherson et Melitopol.



Le renseignement ukrainien en contact avec les prisonniers d'Azovstal



Les services de renseignement ukrainiens sont en contact avec les prisonniers de guerre qui défendaient le complexe métallurgique d'Azovstal à Marioupol et Kiev fait tout pour obtenir leur libération, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur. L'incertitude règne autour du sort des centaines de combattants d'Azovstal détenus depuis la mi-mai par les Russes après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur a demandé de déposer les armes après presque trois mois de siège.



« C'est par leur intermédiaire que nous connaissons leurs conditions de détention, leur alimentation et la possibilité de leur libération », a déclaré Denis Monastirsky vendredi soir à la télévision ukrainienne. « Nous savons tous qu'ils seront tous ici, à Kiev, et nous faisons tout notre possible pour qu'il en soit ainsi », a ajouté le ministre de l'Intérieur. Kiev espère obtenir la libération des combattants d'Azovstal dans le cadre d'un échange de prisonniers. Des parlementaires russes souhaitent toutefois que certains de ces soldats soient traduits en justice. Le Kremlin a assuré que les combattants qui ont rendu les armes seront traités conformément au droit international.



À Bakhmut, « on a tout le temps peur »



Les troupes russes pilonnent en continu Sievierodonetsk mais également un ensemble de localités proches, formant ainsi un étau de plus en plus serré dans les régions de Louhansk et Donetsk. Les habitants de la région vivent sous pression constante.



Les dernières personnes qui restent sont celles qui n’ont nulle part où aller. Mais la vie est horrible ici. C’est devenu très dangereux. Je partirai peut-être bientôt quand je serai à bout.



Les soldats russes contraints de reculer à Sievierodonetsk, selon le gouverneur



Après avoir été mis en échec devant Kiev, l'armée russe concentre désormais ses efforts dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, pilonnant sans relâche certaines villes dont Sievierodonetsk, enjeu d'une bataille acharnée depuis des semaines. C'est dans cette région que se joue désormais une « guerre d'usure », sur le long terme, a averti le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.



Selon la présidence ukrainienne, les combats faisaient rage vendredi matin dans le centre ville. « Les envahisseurs russes continuent de bombarder les infrastructures civiles et l'armée ukrainienne dans les zones de Severodonetsk, Borivsky et Lyssytchansk », a-t-elle précisé. Mais loin de l'emporter, les forces russes ne parviennent toujours pas à prendre totalement le contrôle de cette ville, selon Kiev. La prise de cette ville leur permettrait d'assurer leur emprise sur le Donbass, un bassin minier occupé partiellement par des séparatistes prorusses depuis 2014.



Les soldats russes ont même été contraints de reculer, a affirmé vendredi Serhyi Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk. « Ils ne l'ont pas entièrement capturé. Et si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% [de la ville] capturée, actuellement ils ont été repoussés de 20% », a-t-il dit, en dépit d'un déluge de feu. « Ils bombardent nos positions pendant des heures, puis ils envoient une compagnie de soldats fraîchement mobilisés, ils meurent, ils comprennent alors qu'il y a encore des foyers de résistance, et ils recommencent à bombarder. C'est ce qui est en train de se passer au quatrième mois » de guerre, a-t-il expliqué.