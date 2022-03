Guerre en Ukraine: Kiev fait état de nouveaux incendies dans la zone de Tchernobyl

Les délégations russe et ukrainienne ont confirmé dimanche qu'un nouveau round de pourparlers aura lieu en début de semaine. Selon Kiev, ces négociations en présentiel se tiendront de lundi 28 à mercredi 30 mars en Turquie, alors que le négociateur en chef russe a avancé les dates de mardi et mercredi, sans préciser de lieu.



► Le président ukrainien Voldymyr Zelensky a déclaré dimanche lors d’un entretien à des médias indépendants russes que son gouvernement étudiait « en profondeur » la question de la « neutralité » de l'Ukraine. Il s’agit de l’une des principales demandes de Moscou dans les négociations pour arrêter le conflit.



► De fortes explosions ont été senties à Kiev, Loutsk, Kharkiv et Zhytomyr, alors que des alertes aux frappes aériennes ont retenti dans presque toutes les régions ukrainiennes dimanche.



L'armée ukrainienne reprend le contrôle de plusieurs bourgades



Petit à petit, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan, l’armée ukrainienne s’emploie de manière efficace à attaquer les contingents russes par l’arrière, et avec des méthodes assez habiles, avec des petites unités détachées, sur un territoire que les Ukrainiens maitrisent parfaitement, ils ont repris le contrôle de plusieurs bourgades.



C’est le cas notamment de la ville de Trostyanets, à la frontière russe, dans la région de Soumy, au nord-est du pays, Ce petit chef lieu a bien été libéré, mais la ville a été entièrement détruite.



Dimanche soir, un des conseillers de Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, a estimé que dans les semaines à venir, l’Ukraine allait lancer des contre-attaques et pourrait obtenir des victoires, notamment dans les régions septentrionales de Kiev, de Tchernihiv, de Soumy, d’où l’armée ukrainienne espère chasser les forces russes, bien, qu’on n’en soit pas encore là.



Cependant, la même source a estimé que la Russie allait consacrer ses ressources à l’invasion du Donbass encore sous contrôle ukrainien, et que de ce côté là il fallait s’attendre à une aggravation, l’objectif du Kremklin étant clairement la chute de Marioupol et l’encerclement des forces ukrainiennes situées dans le Donbass.



Emmanuel Macron a assuré qu'une « opération humanitaire exceptionnelle » était en préparation pour évacuer les habitants de Marioupol.



Écoutez l'analyse de Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France en Russie, et directeur de recherches à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Les Oscars demandent une minute de silence pour l'Ukraine



Une minute de silence a été demandée en hommage à l'Ukraine, envahie par la Russie, lors de la 94e cérémonie des Oscars à Hollywood dimanche soir. Pendant ce bref instant de recueillement, des écrans diffusaient des messages appelant à envoyer de l'aide en énumérant des besoins essentiels des Ukrainiens tels que de la « nourriture », des « soins médicaux » ou des « couvertures ». « Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles », a ajouté l'un des messages.



nouveaux incendies dans la zone de Tchernobyl, selon Kiev



De nouveaux incendies se sont déclarés dans la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl, occupée par les forces russes, selon les autorités ukrainiennes. « Des feux importants ont commencé dans la zone d'exclusion, qui peuvent avoir de très sérieuses conséquences », a écrit la Première ministre adjointe ukrainienne Iryna Vereshuk sur son compte Telegram dimanche soir.



« Cependant, il est aujourd'hui impossible de contrôler et d'éteindre les feux en totalité en raison de la prise de la zone d'exclusion par les forces russes d'occupation », a-t-elle ajouté. « Par conséquent, nous demandons que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des mesures immédiates pour démiliratariser la zone d'excusion de Tchernobyl », a poursuivi cette responsable.



L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué dimanche que la situation de sécurité dans les centrales nucléaires ukrainiennes demeurait inchangée. Elle avait estimé la semaine dernière que les feux de forêt autour de Tchernobyl ne posaient pas de risque radiologique majeur.



01h35 : « La situation est de plus en plus critique » à Lviv



La banlieue de la ville de Lviv a été bombardée ce samedi, à l’ouest de l’Ukraine à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec la Pologne. La ville, relativement épargnée depuis le début de l’invasion russe, est dans une situation compliquée avec l’afflux de réfugiés. Derek est un bénévole irlandais, il est venu comme de nombreux autres aider. Il était à Lviv lors du bombardement. Témoignage.



« La situation est critique maintenant, ça se rapproche de la frontière. C'est de pire en pire à Lviv, les gens ont de plus en plus peur et ont du se réfugier après le bombardement. Nous, nous sommes partis dans la nuit, pour aller à Premiche, côté polonais. Nous avons chargé un peu de ravitaillement et maintenant nous sommes à Rzeszow pour récupérer des médicaments. Dès qu’on a chargé le camion, on retourne à Lviv. C’est fou ce qu’il s’y passe, car il n’y a plus assez de médicament là-bas. On a besoin d’insuline, de morphine, de bandages… On a besoin de tout en fait car ça commence vraiment à manquer. Il nous faut toute l’aide possible, financière aussi de la communauté internationale car la situation devient de plus en plus critique. »



L'Allemagne envisage de se doter d'un système anti-missile



L'Allemagne envisage de se doter d'un système de défense anti-missile afin de se protéger contre une éventuelle attaque de la Russie, a déclaré dimanche soir le chancelier allemand Olaf Scholz, sans préciser le type de système que Berlin pourrait se procurer. « C'est l'une des questions dont nous discutons, et pour une bonne raison », a-t-il dit à la télévision publique en réponse à une question sur la possibilité que l'Allemagne acquiert un système de défense similaire au Dôme de Fer utilisé par Israël.



Interrogé sur l'hypothèse que Berlin se tourne vers un système de défense à la portée plus longue que ses missiles Patriot actuels, le chancelier allemand a répondu: « Nous devons être conscients que nous avons un voisin qui est disposé à recourir à la violence pour faire valoir ses intérêts ».



Plus tôt dans la journée, Bild a rapporté que la question d'un système de défense anti-missile couvrant l'ensemble du territoire allemand avait été évoquée lors d'un entretien entre Olaf Scholz et le chef des forces armées