Guerre en Ukraine: Moscou demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité

Au seizième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les chars russes sont aux portes de la capitale ukrainienne Kiev, tandis que plusieurs villes sont assiégées et bombardées, notamment Marioupol où la situation est critique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de Moscou.



► Sur le terrain, les forces russes sont aux portes de la capitale Kiev tandis que les villes de Marioupol, Kharkiv et Mykolaïv - dernier verrou avant le port d'Odessa - sont sous le feu des bombes. La situation est particulièrement critique à Marioupol, où un hôpital pédiatrique a été bombardé mercredi, faisant trois morts dont une fillette.



► Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi, à la demande de Moscou.

► Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Versailles pour réfléchir aux moyens de réduire leur dépendance envers le gaz et le pétrole russes et renforcer leur soutien à l'Ukraine, sans pour autant lui offrir l'intégration rapide au bloc communautaire qu'elle réclame.



► Selon l’ONU, plus de 2 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’offensive militaire russe. Parmi elles figurent un million d'enfants, d'après l'ONG Save The Children.



► Environ 100 000 personnes ont été évacuées en deux jours des villes ukrainiennes, a annoncé le président ukrainien, qui accuse par ailleurs l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha et d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire.



► En réponse aux sanctions occidentales, les autorités russes ont annoncé un embargo jusqu'à la fin de l'année sur les exportations dans les secteurs agricoles médicaux, ainsi que dans la tech, les télécoms et les équipements électriques.