Guerre en Ukraine: connexion rétablie entre la centrale nucléaire de Zaporijjia et l'AIEA

►La connexion entre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, sous contrôle des Russes depuis début mars et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été rétablie, a annoncé l'opérateur ukrainien, Energoatom.



►Ursula von der Leyen est de retour de Kiev, où elle se trouvait ce samedi 11 juin. La Commission européenne se donne une semaine pour finir l'évaluation de la demande ukrainienne d'adhésion à l'UE.



► La Russie a remis samedi 11 juin ses premiers passeports à des habitants de Kherson, ville occupée par les troupes de Moscou dans le sud de l'Ukraine. Selon l'agence gouvernementale russe TASS, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d'une cérémonie un passeport russe, une « procédure simplifiée » permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.



► Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des « batailles les plus difficiles » depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue « le sort » de la région du Donbass. L'armée russe pilonnait samedi la ville pour en arracher le contrôle total, mais l'épuisement des munitions se fait de plus en plus sentir, surtout du côté ukrainien. « Le Donbass tient », a assuré Volodymyr Zelensky ce samedi.



► La France est prête à participer à une « opération » permettant de lever le blocus du port d'Odessa, ville du sud de l'Ukraine, et d'exporter les céréales ukrainiennes vers les pays qui en ont besoin, annonce vendredi la présidence française. « Nous sommes à disposition des parties pour au fond que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée », déclare un conseiller présidentiel.



08h40: Une frappe russe sur l'ouest de l'Ukraine fait au moins 22 blessés



Une frappe russe sur la ville de Tchortkiv, dans l'ouest de l'Ukraine largement épargné par les violences, a fait samedi soir au moins 22 blessés, dont des civils, selon un premier bilan communiqué dimanche par le gouverneur régional, Volodymyr Trouch. « Hier, à 19h46, Tchortkiv a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire », a affirmé M. Trouch lors d'une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant que les blessés étaient tous hospitalisés.



08h10 : Connexion rétablie entre la centrale nucléaire de Zaporijjia et l'AIEA, annonce Kiev



La connexion entre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, sous contrôle des Russes depuis début mars, et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est rétablie près d'un mois et demi après la perte des transmissions, a annoncé l'opérateur ukrainien, Energoatom.



La connexion avait été perdue le 30 mai, « lorsque les Russes ont coupé l'opérateur de téléphonie mobile ukrainien Vodafone à Energodar », site de la centrale, « avec lequel l'AIEA a un contrat de transmission de données », a affirmé Energoatom dans un communiqué. « Grâce aux efforts conjoints d'Energoatom et Vodafone, le vendredi 10 juin, la connexion entre les serveurs de surveillance des matières nucléaires du site et l'AIEA a été rétablie », a ajouté Energoatom dans ce communiqué publié samedi soir sur Telegram.



Depuis fin mai toutefois, « toutes les données pour cette période avaient été stockées sur des serveurs sécurisés et transférées à l'AIEA immédiatement après le rétablissement de la connexion (vendredi) », précise le communiqué. L'AIEA avait indiqué cette semaine « travailler activement » pour organiser une visite à la centrale de Zaporijjia, à laquelle l'Ukraine s'oppose tant que le site est occupé par les Russes.



L'Ukraine estime qu'une telle visite « légitimerait aux yeux de la communauté internationale l'occupation » du site par les forces russes, selon Energoatom. « La situation est intenable », avait plaidé le chef de l'AIE Rafael Grossi. Avant d'ajouter: « c'est pour cela que des experts de l'AIEA doivent se rendre » sur place.