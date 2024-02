Guerre en Ukraine: l'armée russe a recruté des Indiens pour combattre au front

Le jeune Mohammed Sufiyan a été recruté en fin d’année 2023 comme simple agent de sécurité pour l’armée russe. Il est parti à Moscou, avec l’espoir d’un salaire élevé. Mais rapidement, on lui a donné une arme pour se battre sur le front contre l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, sa famille est inquiète, car elle n’a plus de nouvelles de lui, comme le raconte son frère Imran à l’agence indienne ANI :



« Un autre Indien du Cachemire, qui se trouve sur place, nous a appris que mon frère avait été blessé par balle à la jambe et ne pouvait plus marcher. Mais nous n’en savons pas plus depuis près de deux mois. Les agents qui l’ont recruté ne lui avaient pas dit qu’il se battrait ! »



Selon une enquête du journal The Hindu, une centaine d’Indiens auraient ainsi été engagés comme agents de sécurité pour l’armée russe, avec un contrat d’un an. Plusieurs auraient ensuite été poussés vers le front, et certains y ont été blessés.



Face à la pression des familles, le ministre des Affaires étrangères indien a annoncé, lundi 26 février, qu’il s’était entretenu avec ses homologues russes, et que plusieurs recrutés auraient été démobilisés.