Guerres, putschs, manipulations : Didier Drogba appelle les Africains à bâtir la paix et l’unité

“Mon message est simple : l'unité est notre seule force. Dans cette ère de putschs, de manipulations et de guerres informationnelles, nous ne devons pas nous laisser diviser. Nous devons nous rassembler, parler d'une seule voix. L'Afrique est un continent jeune, plein de potentiel. Ne laissons personne nous dire que nous ne sommes pas capables de nous prendre en main. La solution est en nous, dans notre force collective et notre amour de l'autre”, confie l'ancien attaquant de Chelsea.

Interrogé sur les cicatrices invisibles laissées par son combat pour la paix et sur le message qu’il souhaiterait transmettre aujourd’hui, Didier Drogba répond : “Mes paroles ne seraient pas un cri, mais un murmure. Je ne parlerais plus aux belligérants, mais, je parle aux familles, aux mères, aux enfants. La paix ne se décrète pas, elle se vit”.

Pour le vainqueur de la Ligue des champions 2012, “la paix se construit dans les foyers, dans les écoles, dans les villages, car l'unité n'est pas l'uniformité, c'est la force de nos différences. N’oublions jamais d'où nous venons, et honorons toujours ceux qui ont souffert. Mon message est celui de l'espoir et de la persévérance.”

Dans un entretien exclusif accordé à Wakat Sera, Didier Drogba est revenu sur son engagement pour l’éducation, la santé et la paix en Afrique. Depuis Londres, où il réside, l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire adresse un message fort aux populations d’Afrique de l’Ouest, appelant à l’unité.