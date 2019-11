Guillaume Soro et Charles Blé Goudé se rencontrent à La Haye

Cette rencontre a eu lieu à l’initiative de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle prévue en décembre 2020 et qui depuis plusieurs mois tente de mobiliser dans l’opposition au président Alassane Ouattara. Un scrutin dont ne fait néanmoins pas état le communiqué final de la rencontre, et les deux hommes n’ont rien dévoilé de leurs discussions qui ont duré près de deux heures.



Ils ont simplement « exhorté le régime d’Abidjan » à organiser des « assises politiques nationales inclusives », selon les termes de leur communiqué commun, pour « vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d’Ivoire ».



À son arrivée sur le lieu de la rencontre, dans des bureaux du centre de La Haye, Guillaume Soro a évoqué une démarche « d’amitié et de fraternité » et rappelé les moments passés en prison, lorsqu’ils étaient tous deux étudiants.



Dans une récente interview, Charles Blé Goudé avait indiqué qu’il ne soutenait, pour l’instant, aucun candidat. Le président du COJEP reste toujours soumis aux conditions imposées par la CPI, suite à son acquittement prononcé en février. Il ne peut quitter La Haye où il réside en attendant la décision sur l’appel déposé par la procureure contre son acquittement et celui de Laurent Gbagbo.