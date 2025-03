Guinée : 29 personnes interpellées pour avoir célébré l’Aïd el-Fitr ce lundi

Ce lundi 31 mars 2025, plusieurs citoyens de la sous-préfecture de Kouremalé, dans la préfecture de Siguiri (région de Kankan/ Guinée) ont été interpellés par les forces de l’ordre pour avoir célébré l’Aïd el-Fitr en décalage avec la date officielle annoncée par les autorités religieuses guinéennes.



En effet, celles-ci avaient fixé la fête du Ramadan au dimanche 30 mars sur l’ensemble du territoire national. Selon des sources sécuritaires locales, un groupe de fidèles a organisé ce lundi la prière de l’Aïd dans une cour non loin d’un marché de la commune rurale de Kouremalé.



Alertées par des habitants, les autorités locales ont dépêché sur place les forces de l’ordre, procédant à l’interpellation de 29 personnes.

« Ce sont les citoyens qui ont signalé aux autorités communales qu’un groupe priait en ce lundi, en contradiction avec la date officielle. Les forces de sécurité sont intervenues et ont arrêté l’ensemble des participants », a indiqué une source sécuritaire sous couvert d’anonymat.



Contacté par notre correspondant dans la Savane guinéenne, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, Ibrahima 1 Camara, a confirmé l’information.



« Oui, effectivement, je confirme (leur interpellation). Cette affaire de Kouremalé m’a été remontée et je suis informé de la situation », a-t-il déclaré.



Les personnes interpellées ont été transférées à Siguiri pour les besoins de l’enquête. Les motivations derrière cette célébration hors délai officiel restent pour l’instant floues, mais cette arrestation soulève des questions sur l’uniformité des pratiques religieuses dans le pays.



Facély Sanoh